Policjanci ruszyli na ratunek

Data publikacji 04.09.2020

Mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku ratowali życie 92-latka. Mężczyzna leżał na chodniku nie dając oznak życia. Funkcjonariusze przez kwadrans resuscytowali nieprzytomnego seniora. Tuż po przyjeździe załogi karetki pogotowia 92-latek odzyskał funkcje życiowe. To kolejny przykład, że pomoc drugiemu człowiekowi to nasz priorytet.

To już kolejny raz, kiedy policjanci znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Tym razem mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie. Policjanci patrolując rejon ulicy Skłodowskiej zauważyli leżącą na chodniku osobę. Bezzwłocznie ruszyli jej z pomocą. Okazało się, że senior nie dawał oznak życia. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji, którą wykonywali na zmianę. Na miejsce została wezwana również karetka pogotowia. Mundurowi wykonywali masaż serca przez około 15 minut, aż do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Chwilę później 92-latek odzyskał funkcje życiowe, po czym został zabrany do szpitala.

To kolejne potwierdzenie, że pomoc drugiemu człowiekowi to nasz priorytet.

(KWP w Białymstoku / mw)