Policjant z komendy miejskiej we Wrocławiu wyróżniony za wzorową postawę Data publikacji 04.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski i Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski wyróżnili podkom. Dariusza Wareckiego z Wydziału Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu za wzorową postawę. Przypomnijmy, że funkcjonariusz kilka dni temu w czasie wolnym od służby, nie zważając na własne bezpieczeństwo, podjął interwencję wobec czteroosobowej grupy agresywnej młodzieży, która w jadącym tramwaju na terenie Wrocławia zaczęła kierować groźby wobec pasażerów. W wyniku jego reakcji cała agresja została skierowana na policjanta. Funkcjonariusz, chcąc zatrzymać jednego z napastników, został przez pozostałych pobity. Policjant mimo tego zdarzenia, cały czas śledził sprawców i informował dyżurnego, w jakim kierunku oddaliły się te osoby.

Przypomnijmy, że cała sytuacja miała miejsce w jednym z najpopularniejszych punktów we Wrocławiu - Rondzie Reagana. Przy węźle przesiadkowym na swój tramwaj oczekiwał w czasie wolnym od służby podkomisarz Dariusz Warecki z Wydziału Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. W pewnej chwili jego uwagę zwróciło zachowanie grupy młodych mężczyzn. Zaczepiali oni osoby na przystanku, tak samo jak wrocławski funkcjonariusz, oczekujące na swój transport. Policjant wraz z postronnymi osobami zwrócił im uwagę. Mężczyźni uspokoili się, ale jak się za moment okazało, jedynie na chwilę.

Gdy funkcjonariusz zajął miejsce w tramwaju, do pojazdu weszła za nim wcześniej upominana grupa młodych mężczyzn. Jeden z nich zaczął zachowywać się agresywnie w stosunku do pasażerów. Wówczas policjant podszedł do niego, wylegitymował się i zażądał, aby się uspokoił. Wtedy podkom. Dariusz Warecki został zaatakowany zarówno przez niego, jak i jego kolegów.

Młodzi mężczyźni uderzali policjanta pięściami, łokciami, a także zaczęli go kopać. Funkcjonariusz bronił się, ale niestety przewaga liczebna była po stronie agresorów. Po ataku napastnicy uciekli z tramwaju.

Błyskawicznie i profesjonalne działania funkcjonariuszy z wrocławskich komisariatów oraz komendy miejskiej doprowadziły do zatrzymania wszystkich podejrzanych. Okazało się, że byli to mieszkańcy dolnośląskiej stolicy oraz powiatu wrocławskiego w wieku od 14 do 18 lat. Część z nich była już znana funkcjonariuszom. Podczas policyjnych czynności okazało się, że mężczyźni przed zaatakowaniem policjanta, przy użyciu przemocy próbowali okraść też dwóch chłopców.

Komendant Wojewódzki Policji i Wojewoda Dolnośląski podkreślili, że zachowanie i reakcja podkomisarza Dariusza Wareckiego zasługuje na najwyższe uznanie. Inspektor Dariusz Wesołowski przyznał, że policjant wykazał się dużą odwagą i stanął w obronie innych osób, których dobro było zagrożone.

(KWP we Wrocławiu / kp)