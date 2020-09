Na drodze liczy się bezpieczeństwo Data publikacji 04.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Korzystając z drogi zobowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przypominamy, że świadome i odpowiedzialne zachowanie, życzliwość i empatia wszystkich użytkowników drogi również mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

Pierwszy weekend września, mimo zmiennych warunków pogodowych, zachęca do wypoczynku na świeżym powietrzu. Z pewnością wiele osób skorzysta z krótkich weekendowych wyjazdów poza miasto. Nie zabraknie też amatorów jednośladów. Aby ten weekend upłynął bezpiecznie na polskich drogach warto pamiętać i stosować się do zasad bezpieczeństwa.

Na bezpieczeństwo motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów wpływ ma wiele czynników, w tym zachowanie ich samych, a także zachowanie innych uczestników ruchu, przede wszystkim kierujących samochodami.

Kierujący pojazdami muszą mieć świadomość, że odpowiadają za swoje życie, jak również za życie i zdrowie innych. Lekkomyślność, brawura i ryzykowne zachowania mogą prowadzić do tragedii. Należy podkreślić, że niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym z winy kierujących.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o stosowanie się do obowiązujących przepisów i przypominają, że nieodpowiedzialne zachowanie na drodze może przyczynić się do tragedii.

W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wspólnie z Policją, po raz kolejny włącza się firma Screen Network S.A. W weekend, na swoich ekranach LED rozmieszczonych w kraju, w tym przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych, emitować będzie spot przypominający kierującym o przestrzeganiu ograniczeń prędkości.

(BRD KG)