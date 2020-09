Samochód to narzędzie, którym możemy zabić... Data publikacji 04.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prezentujemy kolejny materiał filmowy z kampanii "Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka”. Dzisiaj niebezpieczne zachowania na drodze komentuje Karolina Pilarczyki – kierowca driftingowy. Liczymy na dalsze udostępnianie prezentowanych filmów z nadzieją, że głos znanej osoby utkwi w pamięci odbiorcy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka” – to kampania promująca bezpieczeństwo na drogach, w której osobowości ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów, komentują filmy ukazujące niebezpieczne sytuacje drogowe.

Niebezpieczne zachowania na drodze komentuje tym razem Karolina Pilarczyk – kierowca driftingowy, która w 2008 roku, jako pierwsza kobieta w Polsce zdobyła licencję Polskiej Federacji Driftingu. W swoim komentarzu, dotyczącym sytuacji, gdy kierowca z powodu nieporozumienia na drodze, zajeżdża drogę innemu i hamuje. Polska drifterka apeluje o to, byśmy byli odpowiedzialni na drodze i myśleli o innych uczestnikach.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i liczymy na dalsze udostępnianie z nadzieją, że komentarz znanej osoby, dotyczący nagannego zachowania kierowcy, utkwi w pamięci odbiorcy na tyle, że w przyszłości on sam powstrzyma się od manewrów, które pomimo pozornego przekonania, że przyspieszą nieco dotarcie do celu, w rzeczywistości powodują bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.