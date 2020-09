Cześć Jego pamięci! Data publikacji 04.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci naszego Kolegi, sierżanta Patryka Simińskiego, policjanta Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. To ogromna strata dla najbliższych, a także całego środowiska policyjnego. W tych trudnych chwilach wszyscy łączymy się w bólu z rodziną.

Sierżant Patryk Simiński to policjant z niemal 8-letnim stażem. Miał 28 lat. Do służby wstąpił w 2012 roku. Pełnił służbę w Witnicy, następnie w Gorzowie Wlkp. w Wydziale Sztab Policji, a ostatnio był funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.

Nasz Kolega, sierżant Patryk Simiński był niezwykle zaangażowany i oddany służbie. Koledzy wspominają go jako policjanta z powołania. Nie bał się ryzykować, by pomagać innym. Uczynny i pomocny. Zawsze można było na niego liczyć – zawodowo i prywatnie. To ogromna strata dla całego środowiska policyjnego.

W tych trudnych dla wszystkich chwilach łączymy się w bólu z najbliższymi, których otoczono opieką i wsparciem. Cześć Jego pamięci!

(KWP w Gorzowie Wlkp. / wsz)