Cały blok mógł spłonąć – policjanci ugasili pożar i zapobiegli tragedii Data publikacji 07.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci kolejny raz udowodnili, że ratowanie życia jest priorytetem ich codziennej służby. Nie zastanawiając się ani chwili weszli do zadymionego mieszkania, wyprowadzili mężczyznę na zewnątrz i przy użyciu mokrych ręczników ugasili pożar w kuchni. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów nie doszło tragedii.

W piątek, 4 września br., nowosolscy policjanci wydziału prewencji otrzymali informację, że przy ulicy Wrocławskiej w jednym z mieszkań czuć swąd spalenizny i widoczne jest silne zadymienie. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazane miejsce.

Po przybyciu okazało się, że spod zamkniętych drzwi mieszkania wydobywał się gęsty dym. Policjanci rozpoczęli akcję ratunkową. W pierwszej kolejności wyprowadzili z wnętrza mężczyznę, a następnie za pomocą mokrych ręczników ugasili pożar, do którego doszło w kuchni. Po kilku minutach na miejsce przyjechała również Państwowa Straż Pożarna, która podjęła swoje czynności. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a dzięki szybkiej reakcji policjantów nie doszło do tragedii.

46-letni właściciel mieszkania, który miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu, nie był w stanie określić co się stało i jak doszło do pożaru. Funkcjonariusze udali się z nim na badania lekarskie, a następnie doprowadzili do policyjnej izby wytrzeźwień. Nowosolanin odpowie teraz za sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim/kpa)