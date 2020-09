Hakera okradającego bankowe konta i jego wspólników zatrzymali policjanci z KWP w Poznaniu Data publikacji 07.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy osoby zamieszane w okradanie kont bankowych niemal siedemdziesięciu osób z całej Polski zatrzymali policjanci z Poznania. Zarzuty w tej sprawie usłyszało łącznie dwanaście osób. Hakerowi i równocześnie osobie kierującej grupą przestępczą grozi kara do 10 lat więzienia.

Policjanci z Poznania zajmujący się cyberprzestępczością zatrzymali 1 września br. trzy osoby podejrzane o okradanie kont bankowych. Na czele grupy stał 24-latek, informatyk samouk spod Warszawy. Zatrzymana została kobieta i mężczyzna ze Śląska, którzy byli najbliższymi współpracownikami hakera.

Oszuści obrabowali konta bankowe co najmniej siedemdziesięciu osób w całej Polsce. Wartość strat może być bardzo duża. W ciągu miesiąca potrafili przepuszczać przez stworzony przez siebie system powiązań, sumy sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych.

Zatrzymany 24-letni haker stworzył złośliwe oprogramowanie. Na portalach ogłoszeniowych on i jego najbliżsi współpracownicy oferowali za darmo różne drobne przedmioty np. odzież dziecięcą albo puste puszki po gazowanych napojach. Oczekiwali tylko opłacenia przesyłki.

W tym celu przesyłali osobie zainteresowanej link do transakcji. I tutaj tkwił haczyk. Link był całkowicie sfałszowany. Odsyłał do strony transakcji niemal identycznej jak na rzeczywistym portalu. Osoba zainteresowana transakcją wpisując login i hasło do konta bankowego, by opłacić przesyłkę, tak naprawdę ujawniała swoje dane hakerom.

Natychmiast potem podejrzani zmieniali parametry dostępu do konta. Przejmowali nad nim całkowitą kontrolę i zaczynali działać. Na początek przelewali wszystkie oszczędności na specjalnie stworzone inne konta bankowe. Potem zaciągali kredyty. Robili to tak długo i na takie sumy, na ile się dało.

Pieniądze były przepuszczane przez konta tak zwanych testerów płatności. Były to najczęściej przypadkowe osoby, które szukały zatrudnienia. Za odpowiednią prowizję zgadzały się na transfery dużych sum przez swoje konta. Na końcu finansowego łańcucha zrabowane pieniądze były zamieniane na kryptowaluty i ukrywane w Internecie na odległych serwerach.

Policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestęczością KWP w Poznaniu współpracują w tej sprawie z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu. Na podstawie materiałów dowodowych podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i kierowania nią, zarzut prania brudnych pieniędzy oraz zarzuty oszustw i wyłudzenia pieniędzy. Łącznie w tej sprawie zarzuty usłyszało dwanaście osób. Za te przestępstwa grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu/kpa)