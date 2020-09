Opolscy policjanci zabezpieczają 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Data publikacji 07.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak co roku policjanci zabezpieczają Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Od pierwszych koncertów nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny i gości spoza województwa, czuwają funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji oraz służby kryminalnej. Na czas festiwalu została zmieniona również organizacja ruchu w okolicy amfiteatru. Policjanci informują na bieżąco o utrudnieniach w ruchu oraz służą pomocą uczestnikom festiwalu.

Dzisiaj (7.09.2020 r.) już czwarty dzień festiwalu, a na scenie muzyka alternatywna. Policjanci od pierwszego dnia koncertów dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tłumy widzów z całego kraju, artyści, sztab techniczny - to wszystko sprawia, że opolscy policjanci do tej imprezy przygotowują się znacznie wcześniej. Na czas festiwalu, na ulicach miasta możemy spotkać więcej policyjnych patroli pieszych, jak i zmotoryzowanych. Policjanci ruchu drogowego informują o występujących utrudnieniach na drodze oraz o możliwości dojazdu do miejsc parkingowych.

Przygotowaliśmy też zmienioną organizację ruchu. Na czas trwania koncertów została wyłączona z ruchu część sąsiadującej z amfiteatrem ulicy Barlickiego od ulicy Powstańców Śląskich do Ostrówka. Z tych samych względów na czas koncertów 57. KFPP wyłączono w całości parking sąsiadujący z amfiteatrem. W związku z tym prosimy osoby udające się na koncerty o rozważenie możliwości dojścia na koncert pieszo lub środkami komunikacji publicznej. Parkowanie w sąsiedztwie amfiteatru może być utrudnione.

W razie trudności prosimy zwracać się o pomoc do służb porządkowych. Wszystkim życzymy udanej i bezpiecznej zabawy.

(KWP w Opolu / mk)