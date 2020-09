Zwycięstwo w pięknym stylu Data publikacji 07.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Adam Grabiec z Komendy Miejskiej Policji w Żorach pokonał w sobotę na ringu doświadczonego zawodnika - zdobywcę trzech prestiżowych tytułów sportowych. Pięściarze zmierzyli się podczas 42. eventu Charten Boxing Show w Białymstoku. Udział policjanta w wydarzeniu oraz jego fantastyczna walka pokazały, w jak doskonałej formie jest Adam.

W sobotę (5.09) w Białymstoku na hali Lodowisko BOSiR odbył się event Charten Boxing Show, nad którym patronat honorowy objął tamtejszy prezydent miasta. Obok pojedynków boksu olimpijskiego z udziałem światowej sławy zawodników widzowie mogli m.in. obejrzeć walki zawodowców. Podczas jednej z nich na ringu wystąpił pełniący na co dzień służbę w żorskiej komendzie sierż.szt. Adam Grabiec.

Jego przeciwnikiem był zawodnik grupy Charten Boxing Production – organizatora gali, Daniel Urbański, były Młodzieżowy Mistrz Świata IBF, Międzynarodowy Mistrz Polski oraz mistrz krajów nadbałtyckich Federacji WBC w świecie boksu określany mianem doświadczonego i „twardego” zawodnika”. Jednak nasz kolega Adam Grabiec tuż po wyjściu z niebieskiego narożnika narzucił ostre tempo walki i już w pierwszej rundzie, lewym sierpowym powalił go na deski. Nokdaun policjanta był na tyle mocny, że przeciwnik doszedł do siebie dopiero na półmetku i pomimo tego, że próbował nadrobić zaległości, zabrakło mu na to czasu. Adam Grabiec tym samym zwyciężył na punkty na kartach wszystkich sędziów.

O walce sierż. szt. Grabca wiedziało niewielu, gdyż staje w ringach nie dla sławy, a z wielkiej pasji do tego sportu. Boks pomaga mu zachować doskonałą kondycję, wydobyć adrenalinę i zrelaksować się po ciężkiej służbie. Treningi łączy z powodzeniem z życiem zawodowym oraz rodzinnym. W sobotnią noc po wygranej walce pokonał kilkuset kilometrową drogę na Śląsk, by wrócić do domu i udać się na służbę.

Od początku kariery sportowej policjant jest związany z BKS Jastrzębie, a obecnie jego promotorem jest Dariusz Snarski, znany polski bokser olimpijski, dusza i serce Charten Boxing Production.

Serdecznie gratulujemy Adamowi i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

(KWP w Katowicach/kpa)