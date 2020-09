Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom policjantów nie doszło do tragedii Data publikacji 07.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze uratowali życie 55-letniego mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo. Na szczęście pomoc nadeszła w porę, a mężczyzna został przekazany pod opiekę specjalistów.

W sobotę wieczorem (5 września br.) policjanci z Komisariatu Policji w Jabłonce zostali wezwani na interwencję do jednego z domów na terenie gminy. Ze zgłoszenia wynikało, że nietrzeźwy mężczyzna awanturował się i odgrażał popełnieniem samobójstwa, po czym wyszedł z domu. Po przyjeździe na miejsce policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania 55-latka. Po chwili odnaleźli mężczyznę na strychu budynku na terenie posesji. Jak się okazało, 55-latek targnął się na swoje życie. Z uwagi na brak funkcji życiowych funkcjonariusze natychmiast przystąpili do reanimacji i wezwali pogotowie. Podczas udzielanej pomocy mężczyzna odzyskał funkcje życiowe. Miejsce zdarzenia było trudno dostępne, niezbędna była więc pomoc strażaków z OSP Jabłonka, którzy przetransportowali mężczyznę ze strychu do karetki. 55-latek został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.

Zdarzają się sytuacje, kiedy osobom wydaje się, że nie ma już wyjścia z problemów. Ważne, aby w sytuacji kryzysowej szukać pomocy i wsparcia. W każdym powiecie znajduje się wiele instytucji, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc. Wsparcie można uzyskać również, dzwoniąc na całodobową linię telefoniczną interwencji kryzysowej: 502 857 358.

Ogólnopolskie numery alarmowe, interwencyjne informacyjne: https://pcpr.nowotarski.org.pl/strony/telefony-alarmowe-interwencyjne-i-informacyjne

(KWP w Krakowie / kp)