Policjant po służbie zatrzymał sklepowego złodzieja na gorącym uczynku Data publikacji 07.09.2020 Policjantem jest się przez całą dobę, w służbie i poza nią. Dowiódł tego funkcjonariusz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, który w czasie wolnym od służby zatrzymał na gorącym uczynku sprawcę kradzieży sklepowej. Dzięki natychmiastowej reakcji mundurowego skradziony towar po chwili znowu powrócił na półki sklepowe, a złodziej został ukarany mandatem.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (4.09.2020 r.) w godzinach popołudniowych. Starszy sierżant Marek Czarkowski, policjant na co dzień pracujący w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, udał się na zakupy do jednego z marketów na terenie miasta. W trakcie pobytu w sklepie funkcjonariusz zauważył, jak młody mężczyzna przechodzi linię kas, nie płacąc za towar i wybiega ze sklepu.

Policjant bez chwili wahania ruszył za uciekinierem i po krótkim pościgu zatrzymał mężczyznę, a następnie powiadomił dyżurnego legnickiej komendy, który na miejsce wysłał umundurowany patrol.

Dzięki błyskawicznej, zdecydowanej reakcji funkcjonariusza będącego po służbie, mienie zostało odzyskane i powróciło na półki sklepowe. Sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku i ukarany za popełnione wykroczenie.

(KWP we Wrocławiu / kp)