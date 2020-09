Wyrzuciła pieniądze z okna Data publikacji 07.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na prośbę oszustów 77-latka wyrzuciła przez okno ponad 23 tys. złotych. Myśląc, że pomaga policjantom straciła oszczędności swojego życia. Funkcjonariusze poszukują sprawców i po raz kolejny apelują o rozwagę w kontaktach z nieznajomymi.

W piątek w Lublinie doszło do kolejnego oszustwa metodą na „policjanta”, „prokuratora” oraz do kilku prób oszustwa. Wieczorem do lubelskich policjantów wraz z córką zgłosiła się 77-letnia mieszkanka Lublina, która przez okno wyrzuciła ponad 23 tys. złotych. Kobieta wyjaśniła policjantom, że otrzymała telefon od osób przedstawiających się jako policjant i prokurator. Rozmówcy oświadczyli, że biorą udział w zatrzymaniu groźnych przestępców. W związku z tym poprosili kobietę o pomoc. W tym celu miała przekazać im swoje oszczędności, które miały być wykorzystane przy zatrzymaniu i zwrócone w ciągu 48 godzin. Kobieta została poproszona o wyrzucenie gotówki z okna swojego mieszkania na 3 piętrze.

Policjanci poszukują sprawców i po raz kolejny przypominają, że oszustwa przybiera różne formy. Sprawcy podają się za policjantów, członków rodziny, za przedstawicieli różnych instytucji oraz osoby pełniące funkcje publiczną. Nie podejmujmy pochopnie decyzji o przekazywania pieniędzy osobom obcym. Tylko zdrowy rozsądek w takich sytuacjach uchroni nas od utraty oszczędności swojego życia.

KG