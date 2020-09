Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę kradzieży Data publikacji 08.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalny z siedleckiej komendy w czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę dwóch kradzieży. Dzięki spostrzegawczości i szybkiej reakcji policjanta zatrzymany odpowie za kradzież. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W ubiegła sobotę, 05.09.br., około południa, funkcjonariusz wydziału kryminalnego jadąc jedną z ulic w centrum Siedlec zauważył mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy kradzieży kosmetyków z jednej z drogerii na terenie Siedlec oraz paczki kurierskiej z zawartością 20 sztuk markowych spodni. Uwagę policjanta zwróciły charakterystyczne elementy ubioru i wyglądu mężczyzny. Od razu skojarzył go z wizerunkiem sprawcy kradzieży, który pamiętał z zabezpieczonego monitoringu. Funkcjonariusz niezwłocznie o swoich przypuszczeniach powiadomił pełniących służbę mundurowych, a sam złapał mężczyznę, który chciał uciec. Kiedy policjanci dotarli na miejsce zatrzymali 18-latka. Po okazaniu nagrania zatrzymanemu potwierdziły się przypuszczenia funkcjonariusza, że to on zapisał się na monitoringu.

Teraz mężczyzna odpowie za kradzież. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / mw)