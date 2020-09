Konstantynowscy policjanci eskortowali rodzącą kobietę Data publikacji 08.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Konstantynowscy policjanci zostali skierowani na nietypową interwencję. Z treści zgłoszenia wynikało, że ulicą Zgierską w Konstantynowie Łódzkim jedzie jeep, w którym znajduje się rodząca pasażerka. Mundurowi natychmiast przeprowadzili niecodzienny pilotaż. Cała akcja rozgrywała się w błyskawicznym tempie. Po bezpiecznej i szybkiej eskorcie przyszła mama trafiła pod opiekę lekarzy. Po kilkunastu minutach urodził się zdrowy chłopiec – Leon.

7 września 2020 roku około godziny 14.00 dyżurny komisariatu w Konstantynowie Łódzkim otrzymał telefonicznie nietypową prośbę o pomoc. Kierowca jeepa stał w korku na ulicy Zgierskiej w Konstantynowie, a w samochodzie podróżowała rodząca pasażerka. Mężczyzna musiał pilnie dojechać do szpitala w Łodzi. W takiej sytuacji liczyła się każda minuta. Policjanci, którzy pełnili służbę w patrolu zmotoryzowanym na terenie miasta, po przyjęciu zgłoszenia natychmiast udali się na miejsce, podejmując decyzję o pilotażu do szpitala. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych mundurowi prowadzili samochód z rodzącą kobietą do szpitala w Łodzi. Tam kobietą zajęli się lekarze.

37-letnia mieszkanka Aleksandrowa Łódzkiego szczęśliwie urodziła syna Leona. Oboje czują się dobrze. Konstantynowscy policjanci cieszą się wraz z rodzicami gratulując i życząc zdrowia zarówno mamie jak i maluszkowi.

(KWP w Łodzi / mw)