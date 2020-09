Zabezpieczyli ponad tonę nielegalnego tytoniu i sprzęt do jego przetwarzania Data publikacji 08.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Iławscy kryminalni zatrzymali 29-letniego mieszkańca powiatu. Mężczyzna w swoim samochodzie, budynku gospodarczym oraz mieszkaniu posiadał prawie 1300 kg liści tytoniu, jak również sprzęt służący do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 700 tys. złotych. Za to przestępstwo grozi kara grzywny łącznie z karą pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Iławie ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu może posiadać znaczną ilość liści tytoniu. Funkcjonariusze w trakcie czynności służbowych zatrzymali do kontroli drogowej fiata należącego do 29-latka. Podczas przeszukania samochodu, mieszkania oraz pomieszczenia gospodarczego należącego do mężczyzny policjanci zabezpieczyli prawie 1300 kg liści tytoniu. Okazało się, że mieszkaniec powiatu iławskiego posiadał również sprzęt służący do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych - maszynę do rozdrabiania liści na krajankę tytoniową oraz maszynę do suszenia tytoniu. Mężczyzna prowadząc swoją nielegalną działalność naraził Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 700 tys.złotych. Nielegalne produkty tytoniowe, maszyny służące do ich przetwarzania i samochód zostały zabezpieczone.

29-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut. Mężczyźnie za to przestępstwo grozi kara grzywny łącznie z karą pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

(KWP w Olsztynie/kpa)