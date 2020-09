Reakcja policjantów i świadków wypadku na jeziorze, na wagę życia młodej kobiety Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sezonowy posterunek wodny Policji działa w Rożnowie od czerwca do końca września, a służbę na wodzie pełnią policjanci z Nowego Sącza i Krakowa. W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z letniego wypoczynku nad jeziorem podejmują wiele interwencji, jednak jedna z poważniejszych miała miejsce już po zakończeniu sezonu letniego, gdy w minioną sobotę ratowali młodą kobietę.

Policjanci pełniący służbę w posterunku wodnym w Rożnowie 5 września br. około godziny 15.30, otrzymali zgłoszenie o wypadku, do którego doszło w okolicy jednego z hoteli nad Jeziorem Rożnowskim. Jak się okazało, młoda kobieta wpadła do wody i straciła przytomność, po tym jak płynąc skuterem, zderzyła się z łodzią motorową. Mundurowi błyskawicznie ruszyli na pomoc i wspólnie ze świadkami wypadku, wyciągnąwszy 27-latkę z wody, umieścili ją w łodzi, by udzielić pomocy przedmedycznej. Wtedy też poszkodowana odzyskała przytomność, jednak skarżyła się na ból i trudności z oddychaniem. Kobieta została przetransportowana do pomostu, a tam policjanci założyli jej kołnierz, przenieśli na deskę ortopedyczną i okryli kocem termicznym. Na miejsce wezwano załogę karetki pogotowia, a ratownicy udzielili kobiecie pomocy i przewieźli ją do szpitala w Gorlicach.

W trakcie wyjaśniania okoliczności zdarzenia okazało się, że poszkodowana 27-latka nie miała patentu sternika motorowodnego. Taki patent powinna posiadać, siadając za sterami skutera wodnego o mocy kilkuset koni mechanicznych. Przypominamy, że za brak wymaganych uprawnień grozi mandat do 500 złotych. Jazda bez uprawnień i odpowiednich umiejętności grozi, jak się okazuje nie tylko grzywną, ale także spowodowaniem strat materialnych i możliwością utraty życia.

Pamiętaj!

Wypoczywając nad wodą, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. W razie zagrożenia niezwłocznie wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Z policjantami pełniącymi służbę na wodzie w Małopolsce można się dodatkowo skontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu 723 694 982 (od przyszłego tygodnia od godziny 11 do 19).

(KWP w Krakowie / kp)