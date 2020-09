Do porodu w asyście nakielskiej „drogówki” Data publikacji 08.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci nakielskiej "drogówki" bez chwili zastanowienia odpowiedzieli na prośbę kierowcy, który wioząc żonę z bólami porodowymi do szpitala poprosił o pilotaż, by jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Mundurowi stanęli na wysokości zadania i kobieta wraz ze spieszącym się na świat maleństwem, już kilkanaście minut później była pod opieką medyków.

Sierż. szt. Marcin Pilch i sierż. Włodzimierz Michalski, pełniący służbę w referacie ruchu drogowego nakielskiej komendy, czuwali wczoraj, 07.09.br., nad bezpieczeństwem osób przemieszczających się drogą krajową nr 10. Przed 11.00 mundurowi objęli punkt kontrolny w Ślesinie. Po kilku minutach do policjantów podjechało bmw, a zdenerwowany kierowca poinformował ich, że w aucie jest jego żona, która ma bóle porodowe i poprosił mundurowych, by pomogli mu szybko dotrzeć do oddalonego o ponad 20 kilometrów szpitala w Bydgoszczy.

W takich sytuacjach każda minuta jest cenna, dlatego funkcjonariusze bez chwili wahania włączyli sygnały uprzywilejowania i ruszyli w drogę. Trasa do szpitala zajęła im zaledwie kilkanaście minut i mieszkanka Nakła na czas dotarła pod opiekę medyków. Mundurowi stanęli na wysokości zadania, za co podziękował im przyszły tata spieszącego się na świat maleństwa.

(KWP w Bydgoszczy/kpa)