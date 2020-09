Policjanci uratowali 32-letnią gdańszczankę Data publikacji 08.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci uratowali 32-latkę, która chciała odebrać sobie życie. Kobieta o swoim zamiarze poinformowała bliskich, jednak ci nie wiedzieli, gdzie przebywa. Znaleźli ją policjanci i przekazali pod opiekę ratowników medycznych.

Policjanci odebrali zgłoszenie, że znajoma zgłaszającej chce popełnić samobójstwo. Kobieta podczas zgłoszenia powiedziała, że nie wie, gdzie jej znajoma się znajduje oraz nie wie jak jej pomóc. Na miejsce zostali skierowani policjanci z ogniwa patrolowo interwencyjnego z komisariatu we Wrzeszczu sierż. Adrian Domalewski oraz sierż. Piotr Pawłowski. Funkcjonariusze bardzo szybko dojechali do zgłaszającej i sprawdzili, że 32-latka o swoim zamiarze powiadomiła znajomą poprzez komunikator internetowy. Funkcjonariusze widzieli, że czas ucieka i muszą działać szybko. Zaczęli korespondować z 32-latką za pomocą komunikatora. Kobieta w jednej z wysłanych wiadomości napisała, że musi jeszcze poszukać jakiegoś pustostanu lub torowiska.

Policjanci próbowali ustalić, gdzie kobieta przebywa, ta jednak nie chciała zdradzić tej informacji. Nie wiedziała także, że komunikuje się z funkcjonariuszami. Mundurowi szczegółowo analizowali wszystko, co kobieta pisała i na podstawie przekazanych informacji wytypowali osobę, która mogła wiedzieć, gdzie 32-latka się znajduje. Policjanci ustalili numer telefonu i zadzwonili do mężczyzny, od którego dowiedzieli się gdzie mieszka jego znajoma, przyjaźniąca się z kobietą, której życie było zagrożone. Mundurowi natychmiast pojechali do mieszkania na Suchanie i przed wejściem do bloku zastali 32-latkę. Kobieta opuściła mieszkanie i najprawdopodobniej policjanci zdążyli w ostatniej chwili.

Funkcjonariusze wezwali pogotowie ratunkowe i przekazali kobietę pod opiekę ratownikom medycznym.

Policyjni profilaktycy przypominają i apelują:

Jeżeli widzisz, że ktoś z twoich znajomych jest smutny, przygnębiony, jego zachowanie jest niepokojące i podejrzewasz, że chce zrobić sobie krzywdę, to zapytaj, jak możesz mu pomóc. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizacja miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy.

Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Szukaj pomocy w instytucjach pomocowych takich jak Ośrodek Interwencji Kryzysowej, tel. 58 511 01 21.

(KWP w Gdańsku/kpa)