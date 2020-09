7 tysięcy dilerskich porcji marihuany nie trafi na czarny rynek Data publikacji 09.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tymczasowy areszt zastosował sąd jako środek zapobiegawczy, wobec 40-latka zatrzymanego przez policjantów z Wałcza Mężczyzna jest podejrzany o posiadanie znacznej ilości narkotyków. W miejscu jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli 75 krzewów konopi indyjskich oraz 3,5 kilograma suszu marihuany. Za popełnione przestępstwo 40-latkowi może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie 40-letniego mężczyzny to efekt pracy operacyjnej wałeckich policjantów. Na terenie jego posesji funkcjonariusze zabezpieczyli 3,5 kg suszu marihuany oraz 75 krzewów konopi indyjskiej. 40-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po zebraniu całości materiałów został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, został też przesłuchany w charakterze podejrzanego.

Sąd Rejonowy w Wałczu wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu mieszkańca ich powiatu. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Działania wałeckich policjantów zapobiegły przestępczemu procederowi wprowadzenia na rynek narkotykowy 7 tysięcy porcji dilerskich.

(KWP w Szczecinie / kp)