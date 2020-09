Oferował mieszkanie do wynajęcia, brał pieniądze i znikał. Zatrzymali go policjanci Data publikacji 09.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec Gorzowa Wlkp. znajdował w internecie osoby poszukujące mieszkań do wynajęcia. Po przedstawieniu swojej oferty zainteresowanym i podpisaniu umowy, pobierał od nich kaucję i kontakt z nim się urywał. Do policjantów zgłosiło się kilku pokrzywdzonych. Ustalenia kryminalnych doprowadziły do zatrzymania mężczyzny i przedstawienie mu zarzutów. Sprawa nie jest zamknięta, gdyż pokrzywdzonych może być zdecydowanie więcej.

Policjanci z komisariatu I pracowali nad sprawą mężczyzny, który proponował do wynajęcia mieszkanie w Gorzowie Wlkp. Tak naprawdę chodziło jednak wyłącznie o wyłudzenie pieniędzy, które były wpłacane jako kaucja po podpisaniu umowy. Kiedy przychodził dzień przekazania mieszkania, mężczyzna zwodził wynajmujących albo w ogóle nie nawiązywał z nimi kontaktu. Twierdził, że był za granicą, obiecywał przekazanie w innym terminie lub zwrot gotówki. Nie miał jednak nigdy zamiaru wywiązywać się z tych obietnic.

Pokrzywdzeni zgłosili się do gorzowskich policjantów. Każdy został oszukany w taki sam sposób - łącznie na kilka tysięcy złotych. Do działań ruszyli kryminalni, którzy pracowali nad ustaleniem podejrzanego. Ten ukrywał się u swojej znajomej, gdzie został zatrzymany. Był także poszukiwany do innych oszustw na terenie kraju. Kilka lat wcześniej działał w taki sam sposób, za co usłyszał już sądowy wyrok. 31-latek usłyszał teraz cztery zarzuty oszustwa, a policjanci nie kończą sprawy. Z ich ustaleń wynika, że pokrzywdzonych może być zdecydowanie więcej. Dlatego gorzowscy śledczy czekają na osoby, które dotychczas nie zgłosiły podobnej sytuacji.

( KWP w Gorzowie / kpa)