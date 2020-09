Agresywny mężczyzna zaatakował policjanta Data publikacji 09.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Interwencja w jednym z mieszkań na Osiedlu Toruńskim w Inowrocławiu wymagała współdziałania służb i instytucji. W eskorcie policjantów mieszkanie opuścił mężczyzna, agresywny mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza, raniąc go ostrym przedmiotem w głowę.

Wczoraj (8.09.2020 r.) w jednym z bloków przy ul. Toruńskiej interweniowali policjanci. Wizyta mundurowych była spowodowana tym, że wraz z pracownikami MOPS-u i Sanepid-u konieczne było pilne sprawdzenie sytuacji rodzinnej w jednym w mieszkań. W lokalu miał zamieszkiwać mężczyzna wraz ze swoją matką. W trosce o ich zdrowie służby podjęły wspólną interwencję. Była ona również podyktowana tym, jak wynikało z ustaleń, że lokator trudnił się tak zwanym zbieractwem, a śmieci i sprzęty wypełniały jego mieszkanie niemalże po brzegi. W związku z sytuacją, jaką zastali, policjanci zabezpieczyli teren, a strażacy ustawili skokochron, na wypadek gdyby sytuacja przybrała niespodziewany przebieg.

Gdy służby prowadziły działania, lokator mieszkania przebywał wewnątrz i nie chciał otworzyć, by można było dokonać sprawdzenia i udzielić pomocy zarówno jemu, jak i jego matce. Gdy tylko uchylał drzwi mieszkania, widać było ogromne ilości nagromadzonych śmieci, które sięgały dosłownie po sufit. Mężczyzna zabarykadował się w jednym z pomieszczeń, nie dopuszczając nikogo do mieszkania. Rzucał też w policjantów różnymi przedmiotami. Agresywny mężczyzna zaatakował funkcjonariusza, raniąc go ostrym przedmiotem w głowę. Na miejsce wezwano pogotowie. Okaleczony policjant trafił do szpitala, gdzie pozostał na leczeniu.

Ostatecznie policjanci weszli do mieszkania i obezwładnili 54-latka. Wśród nagromadzonych sprzętów i śmieci policjanci odnaleźli 87-letnią matkę zatrzymanego. Kobieta trafiła do szpitala.

Gdy agresywny mężczyzna został z mieszkania wyprowadzony, czynności przeprowadzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Sanepid-u. Zatrzymany 54-letni inowrocławianin będzie odpowiadał za zachowanie wobec funkcjonariuszy. Policjanci gromadzą w tej sprawie materiał dowodowy. Za przestępstwo czynnej napaści może grozić kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / kp)