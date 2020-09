Wyświetlacz prędkości poprawi bezpieczeństwo dzieci przy szkole Data publikacji 09.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego jak co roku prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wspierane działaniami profilaktycznymi. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w rejonach szkół. W tym celu przy jednej z nich w powiecie lipskim został ustawiony radarowy wyświetlacz prędkości, który przy jej przekroczeniu informuje o punktach karnych raz wysokości grzywny za naruszenie przepisów.

Od wielu lat policjanci prowadzą lekcje wychowania komunikacyjnego z dziećmi. Zajęcia z policjantami są dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Nie do przecenienia jest wiedza funkcjonariuszy z „drogówki”, którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, udzielają dzieciom porad praktycznych oraz wskazują bezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Od 1 września droga do szkoły i z powrotem jest stałym elementem w życiu dziecka. Zatem droga ta powinna być bezpieczna. O to dbają policjanci, nauczyciele i rodzice. Kierujący pojazdami w rejonach szkół powinni zachować ostrożność. Wszyscy powinni mieć na uwadze, że po wakacjach, dzieci mają często rozproszoną uwagę.

Nad bezpieczeństwem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy Józefów czuwa radarowy wyświetlacz prędkości, który został zainstalowany przy szkole. Urządzenie to ma charakter prewencyjno-edukacyjny: wskazuje prędkość nadjeżdżających pojazdów, informując kierujących o ograniczeniu w tym miejscu prędkości do 40 km/h. W sytuacji przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierującego wyświetlana jest informacja o liczbie punktów karnych oraz wysokości grzywny za naruszenie przepisów.

Wyświetlacz prędkości został wspólnie sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Urząd Gminy Chotcza.

Apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach szkół, unikajcie wszelkich zachowań, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

(KWP w Radomiu/kpa)