100-latek doprowadził do kolizji. 20-latek próbował uciec. 44-latek „wydmuchał” 2,5 promila. Policyjne interwencje na drogach Data publikacji 09.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant wyjeżdżając do służby nigdy nie może być pewny tego, z kim lub z czym przyjdzie mu się zmierzyć. Nawet zwykła kontrola drogowa lub obsługa zdarzenia drogowego może przybrać nieoczekiwany obrót. Przekonali się o tym m.in. olsztyńscy policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce kolizji drogowej, której sprawcą okazał się być… 100-letni kierowca. Choć kierowcy można pozazdrościć sprawności ciała i umysłu w tym wieku, to jednak policjanci w związku ze sprowadzeniem przez niego zagrożenia dla ruchu drogowego, zatrzymali mu prawo jazdy.

Olsztyn

We wtorek (08.09.2020) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na jednym ze skrzyżowań w mieście. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na jego miejscu wynikało, że kierujący osobowym polonezem nie zatrzymał się przed znakiem B-20 („STOP”), nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w prawidłowo jadący pojazd marki Hyundai i30. Na szczęście w wyniku kolizji nikt nie trafił do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że obaj kierowcy byli trzeźwi. W trakcie dalszych czynności i sprawdzania danych kierowców, okazało się, że sprawcą zdarzenia drogowego był 100-letni mieszkaniec Olsztyna, który podróżował wraz z 95-letnią pasażerką. Ten kierowca prawo jazdy posiadał od 68-lat. Jednak ze względu na to, że tym razem w trakcie jazdy rażąco naruszył zasada bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu jego prawa jazdy. Dalsze decyzje w tej sprawie, także te dotyczące konsekwencji, jakie poniesie sprawca zdarzenia, podejmie sąd.

Uszkodzony w wyniku kolizji samochód

Uszkodzony w wyniku kolizji samochód

Uszkodzony w wyniku kolizji samochód

Olecko

Niespodziewany obrót przyjęła również kontrola drogowa, jaką we wtorek po godz. 12:00 w gminie Wieliczki chcieli przeprowadzić oleccy policjanci ruchu drogowego. Funkcjonariusze wydali polecenie do zatrzymania się kierującemu oplem, ale ten je zbagatelizował i przyspieszył. Policjanci ruszyli za nim w pościg. Po przejechaniu ponad kilometra, kierowca wjechał na jedną z posesji, gdzie zatrzymali go policjanci. Jak się okazało oplem kierował 20-latek, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna był trzeźwy. Mieszkaniec gminy za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Tego samego dnia oleccy policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Pierwszy kierujący „na podwójnym gazie” został zatrzymany po godz. 7:30 w miejscowości Dunajek (gm. Świętajno). 41-latek prowadził motorower mając w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu. Kolejny, tym razem, kierujący samochodem osobowym, został zatrzymany około godz. 8:30 w miejscowości Kowale Oleckie. 68-latek prowadził pojazd marki Renault mając w organizmie około 0,7 promila alkoholu.

W środę rano po godz. 7:00 w miejscowości Szarejki gm. Kowale Oleckie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem. Badanie stanu trzeźwości wykazało w organizmie 58-latka blisko 0,7 promila alkoholu.

Mrągowo

We wtorek na numer alarmowy policji w Mrągowie dodzwonił się zaniepokojony mężczyzna, który poinformował dyżurnego, że zabrał kluczyki kierowcy, który może być pod działaniem alkoholu. Do zdarzenia doszło przed godz. 22:00 na drodze krajowej nr 59 na odcinku Nawiady-Mojtyny. W opisane miejsce niezwłocznie pojechał patrol policji. Funkcjonariusze w rozmowie ze zgłaszającym ustalili, że ten jadąc od strony Nawiad nagle zauważył, że jego pasem na tzw. „czołówkę” jedzie honda. Udało mu się uniknąć zderzenia, zjeżdżając na pobocze. Postanowił jednak zawrócić i pojechać za osobówką i zatrzymać kierowcę. Chwilę później zauważył samochód stojący na jezdni. W środku był mężczyzna, który był pod wpływem alkoholu, dlatego zabrał mu kluczyki i zaalarmował policję. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 44-letniego mężczyzny. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec Warszawy miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Szczytno

Jazda samochodem z nadmierną prędkością to ryzyko utraty prawa jazdy, ale przede wszystkim zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego. Niestety, nadal nie wszyscy zdają sobie sprawę z tych konsekwencji i nie respektują obowiązujących przepisów.

We wtorek po raz kolejny przekonał się o tym 38-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna w Pasymiu na ul. Jana Pawła II, pędził w obszarze zabudowanym na obowiązującej „pięćdziesiątce” z prędkością 102 km/h. Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali pojazd marki Ford Mondeo do kontroli drogowej. W związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o 52 km/h, mundurowi nałożyli na kierowcę Forda Mondeo mandat w wysokości 500 złotych i 10 punktów karnych. Ponadto jego uprawnienia do jazdy samochodem zostały zatrzymane na okres 3 miesięcy.

Zakazana i groźna dla otoczenia jest również jazda rowerem pod wpływem alkoholu. Zapomniało o tym trzech mieszkańców Szczytna, którzy zostali wyeliminowani z ruchu drogowego przez szczycieńskich policjantów. Do zatrzymania pierwszego z nich doszło we wtorek po godz. 16:00 na ul. Krzywej w Szczytnie. 58-latek kierował rowerem będąc po spożyciu alkoholu. Kolejny mieszkaniec Szczytna, został zatrzymany do kontroli drogowej o godzinie 17:40

na tej samej ulicy. 65-latek również był nietrzeźwy. Funkcjonariusze szczycieńskiej drogówki po przebadaniu rowerzysty na zawartość alkoholu w organizmie potwierdzili, że miał blisko promil. Natomiast 15 minut później również w Szczytnie, 53-latek „wpadł” w ręce policjantów, gdyż również był po spożyciu alkoholu.

Rozwaga, odpowiedzialność i bezwzględna trzeźwość na drodze – to cechy, którymi powinien wykazywać się każdy uczestnik ruchu drogowego. Należy mieć świadomość, że lekkomyślne zachowanie może rodzić nie tylko odpowiedzialność karną dla kierowcy, ale może stać się także przyczyną dramatów życiowych wielu osób i rodzin.

(tm)