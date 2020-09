Mężczyzna stracił przytomność. Pomogli mu policjanci z patrolu rowerowego Data publikacji 09.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niemal każdego dnia zielonogórscy policjanci mają podczas swoich patroli do czynienia z interwencjami, w których pomagają osobom w trudnych losowych sytuacjach. Często są to bardzo poważne zdarzenia, kiedy policjanci wykorzystują swoje ą wiedzę z pomocy przedmedycznej i niejednokrotnie ratują życie poszkodowanej osobie.

We wtorek (8.09.2020 r.) około godziny 14.00 takie działanie podjął patrol rowerowy zielonogórskiej Policji. Sierżant sztabowy Krzysztof Malajka i sierżant Jacek Potocki, jadąc na rowerach przez Plac Kolejarza, zauważyli mężczyznę, który osunął się z murku, na którym siedział i upadł na ziemię. Policjanci natychmiast podbiegli do poszkodowanego, który jak się okazało, stracił przytomność. Patrol wezwał na miejsce karetkę pogotowia, w czasie oczekiwania na jej przyjazd policjanci kontrolowali funkcje życiowe mężczyzny i zdołali ocucić nieprzytomnego. Załoga karetki odwiozła mężczyznę do szpitala z podejrzeniem zawału serca. W takich działaniach, w których policjanci ratują ludzkie życie, liczy się szybkie, profesjonalne zachowanie. Każdej takiej sytuacji towarzyszą duże emocje, ale jak mówią sami policjanci, adrenalina dodaje im wtedy sił i pomaga się skoncentrować. Wprawdzie z jednej strony czują napięcie i stres, ale jednocześnie radość i satysfakcję, że zdążyli i pomogli drugiemu człowiekowi. Zielonogórscy policjanci każdego dnia udowadniają, że zadania przed nimi stawiane są realizowane w stu procentach.

(KWP w Gorzowie Wlkp./ kp)