Policjant podczas joggingu odnalazł zaginionego 80-latka Data publikacji 09.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas biegania, policjant zauważył starszego mężczyzny opierającego się o jedno z ogrodzeń. Policyjna czujność i ludzka wrażliwość funkcjonariusza nie zawiodła, dlatego zawrócił do niego. Okazało się, że 80-latek zaginął. W tym samym czasie jego najbliższa rodzina składała na Policji zawiadomienie o zaginięciu schorowanego mężczyzny.

Policjant z Piaseczna asp. szt. Marek Bryciński podczas wczorajszego joggingu w pobliżu miejscowości Warszawianka, przebiegł obok starszego mężczyzny. Jednak zawodowa i ludzka wrażliwość wstrzymała dalszy bieg. Policjant podszedł do starszego Pana i zapytał czy potrzebuje on pomocy. Skinienie głową potwierdziło obawy policjanta. Skontaktował się on z oficerem dyżurnym z Piaseczna, który w trakcie rozmowy ustalił, że właśnie w tej chwili w komisariacie Policji w Lesznowoli zrozpaczona rodzina zgłasza zaginięcie 80-latka mającego problemy z zanikiem pamięci. Policjanci w rozmowie ze sobą szybko ustalili, że chodzi o tą samą osobę.

Do miejsca wskazanego przez asp. szt. Brycińskiego przyjechali dzielnicowi z Lesznowoli, którzy schorowanego 80 latka oddali w ręce rodziny.

Kolejny raz pokazaliśmy, że policyjnym mottem „Pomagamy i chronimy” kierujemy się zarówno w codziennej służbie, jak i poza nią. Chcemy przypomnieć, że w 2018 roku nasz kolega asp. szt. Marek Bryciński podczas stołecznego finału Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji zdobył tytuł najlepszego oficera dyżurnego Garnizonu Stołecznego.

(KSP / mk)