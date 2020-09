Policjanci zabezpieczali miejsce ujawnienia pakunku, który mógł być niebezpieczny Data publikacji 09.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej drogówki, idąc ulicą Podwale, zauważyli mężczyznę, który wyjmował z torby przedmiot przypominający swoim wyglądem materiał pirotechniczny. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, w wyniku których właściciel pakunku został obezwładniony, a następnie zatrzymany. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i osób przemieszczających się w pobliżu, na czas sprawdzeń podejrzanego przedmiotu, ulicę całkowicie wyłączono z ruchu. Działania policyjnych pirotechników wykazały, że była to tylko atrapa. Obecnie wykonywane są czynności z udziałem zatrzymanego w tej sprawie 45-latka.

Do tego zdarzenia doszło 7 września 2020 roku, tuż po godzinie 14.00 na ulicy Podwale we Wrocławiu. Dwaj funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, idąc chodnikiem, zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wydało im się podejrzane. W pewnym momencie wyjął on z torby pakunek, który wyglądem przypominał materiał pirotechniczny.

Policjanci zareagowali natychmiast i podjęli działania zmierzające do neutralizacji zagrożenia. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i osób przemieszczających się w pobliżu, na czas sprawdzeń, ulicę Podwale całkowicie wyłączono z ruchu. Miejsce zabezpieczali mundurowi z wrocławskiego komisariatu na Starym Mieście wspierani przez kolegów z Oddziału Prewencji Policji z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej oraz strażaków.

Pakunek podjęli policyjni pirotechnicy, wykorzystując do tego celu specjalistycznego robota. Na szczęście okazało się, że nie zawierał on materiałów niebezpiecznych.

Obecnie wykonywane są czynności z udziałem zatrzymanego w tej sprawie 45-latka.

(KWP we Wrocławiu / kp)