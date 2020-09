Dzielnicowi uratowali życie 68-latkowi Data publikacji 09.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi w trosce o mieszkańca swojego rejonu postanowili go odwiedzić i namówić do poddania się leczeniu. Jak się okazało, sam organizm mężczyzny nie pozostawił mu wyboru. Będący w złym stanie zdrowia 68-latek w trakcie spotkania stracił przytomność, oddech i puls. Szybka reakcja oraz właściwe działania podjęte przez funkcjonariuszy doprowadziły do uratowania życia mężczyźnie.

W miniony poniedziałek (07.09.2020) dzielnicowi asp. Karol Romanowicz i mł. asp. Marek Ferdycz z Posterunku Policji w Wydminach pojechali służbowo do jednej z miejscowości w gm. Kruklanki. Celem ich wizyty było spotkanie w towarzystwie medyków z jednym z mieszkańców ich rejonu służbowego. Funkcjonariusze chcieli nakłonić go do tego, by udał się na badania i leczenie, którego w ich ocenie jego stan zdrowia wymagał. W trakcie spotkania mężczyzna nagle zasłabł. Stracił przytomność, przestał oddychać i nie miał wyczuwalnego pulsu.

Sytuacja zaskoczyła policjantów, jednak dokładnie wiedzieli co mają robić. Niezwłocznie przystąpili do działań ratunkowych. Ułożyli 68-latka na podłodze i natychmiast rozpoczęli masaż serca. W tym czasie obecni na miejscu medycy przygotowali do użycia aparaturę i środki podtrzymujące życie. Po chwili dzięki podjętym przez funkcjonariuszy działaniom, u mężczyzny zostały przywrócone czynności życiowe. Ostatecznie 68-latek w eskorcie funkcjonariuszy trafił do szpitala, gdzie udzielono mu dalszej pomocy medycznej.

