Policjanci katowickiej drogówki eskortowali rodzącą kobietę Data publikacji 09.09.2020 W policyjnej służbie zdarzają się chwile, gdy potrzebna jest sprawna pomoc nawet w najbardziej niecodziennych sytuacjach. Tak było kilka dni temu, kiedy to do policjantów katowickiej drogówki podjechał mężczyzna wiozący rodzącą żonę. Przyszły ojciec z wrażenia zapomniał drogi do szpitala, dlatego stróże prawa pomogli rodzinie bezpiecznie tam dotrzeć.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, na ulicy Chorzowskiej w Katowicach, kiedy sierż. szt. Łukasz Moskwa i sierż. Julia Gradowska kończyli nocną służbę. Do policjantów katowickiej drogówki podjechał bardzo rozemocjonowany kierowca opla insignii. Poinformował on mundurowych, że wiezie ciężarną żonę, która zaczęła rodzić. Niestety w przypływie silnych emocji zapomniał drogi do szpitala. Policjanci postanowili pomóc przyszłym rodzicom. W celu zapewnienia sprawnego i przede wszystkim, bezpiecznego przejazdu, po konsultacji z dyżurnym katowickiej jednostki, na sygnałach pilotowali ich aż do szpitala, gdzie personel medyczny czekał już na rodzącą kobietę. Dzięki temu rodzice i spieszące na świat maleństwo bezpiecznie dotarli do celu.

Zarówno im, jak i maluszkowi życzymy dużo zdrowia oraz wielu wspaniałych, a przede wszystkim bezpiecznych podróży.

(KWP w Katowicach/kpa)