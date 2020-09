Oszukiwał wykorzystując metodę na tzw. BLIKA Data publikacji 09.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wałbrzyscy policjanci zatrzymali nastolatka podejrzanego o oszustwa. Podejrzany wypłacał gotówkę z bankomatów na terenie miasta i powiatu wykorzystując metodę na tzw. BLIKA. Funkcjonariusze na tym etapie prowadzonego postępowania udowodnili młodemu wałbrzyszaninowi sześć tego typu przestępstw. Ponadto w jego mieszkaniu zabezpieczono narkotyki i krajankę tytoniową bez polskich znaków akcyzy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

Do oszustw na tzw. BLIKA na terenie całej Polski dochodzi praktycznie codziennie. Przestępcy używają do tego typu procederu jeden z popularnych komunikatorów internetowych, włamując się przy tym na konta jego użytkowników. Złodzieje kradną tożsamość osoby, podszywają się pod nią i wykorzystując zaufanie proszą jej znajomych o podanie hasła „BLIK”. Dodają, że właśnie stoją przy kasie i chcą zapłacić za zakupy, ale ich karta płatnicza akurat w tym dniu straciła ważność lub proszą o szybką pożyczkę na zakupy przez Internet, obiecując zwrot środków finansowych następnego dnia. I z jednej, i z drugiej strony, bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. Czytajmy dokładnie komunikaty przychodzące na telefon podczas każdej transakcji oraz wiadomości od znajomych. Taka właśnie forma kontaktu może się okazać zwykłym oszustwem. My natomiast możemy stracić swoje oszczędności, ponieważ przestępcy czekają tylko przy bankomacie, aby wypłacić nasze pieniądze. Warto więc potwierdzić tego typu konwersację dzwoniąc do osoby, która prosi nas o pieniądze.

Według takiego właśnie schematu działał 18-latek, który wyłudził od sześciu pokrzywdzonych łącznie sześć tysięcy złotych. Wpadł w ręce wałbrzyskich policjantów pod koniec sierpnia br., kiedy wybierał pieniądze z jednego z bankomatów na terenie miasta. Miał przy sobie gotówkę pochodzącą z przestępstw. Podczas dalszych czynności w mieszkaniu podejrzanego funkcjonariusze znaleźli również amfetaminę. Środki psychotropowe ukryte były w chlebie schowanym w lodówce, a można było z nich wykonać ponad 1000 porcji handlowych tych narkotyków. Mundurowi zabezpieczyli, także telefony komórkowe, podręczna wagę oraz 24 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Podejrzany decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przestępcy wykorzystują nieuwagę osób korzystających z komputerów, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń z dostępem do Internetu, dlatego właśnie przypominamy o kilku ważnych kwestiach:

Pilnujmy swoich haseł dostępowych i pamiętajmy, aby wprowadzone hasła nie były możliwe do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione. Dla bezpieczeństwa, zmieniajmy je co kilka miesięcy.

Pamiętajmy o wylogowywaniu się z aplikacji za każdym razem po zakończeniu ich użytkowania.

Nie otwierajmy e-maili od nieznanych nam nadawców, a co najważniejsze zawartych w nich załączników.

Oszuści często podszywają się pod witryny banków lub popularnych portali aukcyjnych i społecznościowych. Pamiętajmy, aby nie wpisywać w przypadku wystąpienia wątpliwości swojego loginu oraz hasła.

Informujmy dzieci o szkodliwych konsekwencjach wykorzystywania Internetu.

Kontrolujmy strony internetowe, które przeglądają najmłodsi.

Zablokujmy te witryny, których według nas dzieci nie powinny przeglądać.

Uaktualniajmy system operacyjny i oprogramowanie, którego używamy.

(KWP we Wrocławiu/js)