Zaalarmowali i ewakuowali mieszkańców z palącego się budynku Data publikacji 09.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z kwidzyńskiej drogówki w trakcie służby na terenie Prabut otrzymali informację od przejeżdżającej obok kobiety o palącej się kamienicy. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, tam zaalarmowali niczego nieświadomych mieszkańców i rozpoczęli ich ewakuację. Z palącego się budynku policjanci wyprowadzili mieszkańców, w tym m.in. 94-letnią kobietę. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy nie doszło do tragedii.

Wczoraj, po godz.12.30, do policjantów z kwidzyńskiej drogówki, którzy pełnili służbę w terenie, podjechała kobieta informując ich o pożarze jednopiętrowej kamienicy w Prabutach. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku. O zaistniałym zdarzeniu powiadomili dyżurnego kwidzyńskiej Policji i poprosili o wsparcie straży pożarnej. Po przyjeździe na miejsce policjanci zauważyli palące się drewniane elementy dachu kamienicy. Funkcjonariusze natychmiast wbiegli do budynku i pukając do mieszkań alarmowali niczego nieświadomych mieszkańców. Dym wydobywający się spod dachu był widoczny za oknami, ale nikt wcześniej nie zwrócił na to uwagi.

Funkcjonariusze będąc na I piętrze budynku pomogli wydostać się z mieszkania 94-letniej kobiecie, która miała problemy z poruszaniem się. Dzięki sprawnej akcji z budynku ewakuowano 5 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało i żaden z lokatorów nie potrzebował hospitalizacji.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu straży pożarnej, która po przybyciu na miejsce szybko ugasiła pożar. Sprawą zajmują się teraz śledczy, którzy na podstawie zebranych śladów i dowodów, będą szczegółowo wyjaśniać przyczyny tego zdarzenia.

(KWP w Gdańsku / mw)