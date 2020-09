Czy wiesz, że? Data publikacji 14.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy wiesz, że czynności policjanta takie jak na przykład legitymowanie są opisane przez prawo?

W ramach projektu pt. „Czy wiesz, że?”, często zadawane są pytania na temat sposobu wykonywania czynności policyjnych podczas interwencji, w tym praw i obowiązków policjantów w tym zakresie. Wykonując podstawowe czynności policyjne, do których należy na przykład legitymowanie, czy też zatrzymanie osoby, policjant nie może się zachowywać w dowolny sposób. Przebieg tych oraz innych czynności opisany został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Zdarza się, że osoby składają skargę na działania policjantów ponieważ w ich subiektywnym odczuciu czynność policyjna została wykonana niezgodnie z prawem, dlatego warto jest zapoznać się z tym przepisem.

Uwaga: Czynność legitymowania ma na celu ustalenie tożsamości osoby i trwa na ogół bardzo krótko. Jeżeli uważamy, że działanie policjanta było bezpodstawne lub przebiegało w sposób niezgodny z prawem, to można złożyć skargę na policjanta opisując wszystkie wątpliwości. Warto jednak wiedzieć, że umyślne wprowadzenie w błąd policjanta co do tożsamości własnej lub innej osoby, co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania jest wykroczeniem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Trzeba pamiętać, że taka sama kara może nas spotkać jeżeli wbrew obowiązkowi nie udzielimy policjantowi naszych danych personalnych, które zweryfikują naszą tożsamość.