Dzielnicowi uratowali życie seniorce, która z domu chciała wyjść przez okno Data publikacji 10.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwaj dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kętach aspirant sztabowy Dariusz Kubica oraz starszy sierżant Łukasz Medyński uratowali życie seniorce, która weszła na parapet okienny, chcąc wyjść z domu na spacer. Upadek z trzech metrów na ziemię dla 93-latki mógłby zakończyć się tragicznie.

Wczoraj (9.09.2020) tuż przed godziną 14.00 dyżurny Komisariatu Policji w Kętach został zaalarmowany przez dwie mieszkanki Kęt o starszej kobiecie siedzącej na parapecie okna jednego z domów jednorodzinnych w Kętach. Najbliżej wskazanej posesji byli dwaj dzielnicowi. Mundurowi natychmiast zlokalizowali budynek, gdzie zastali dwie sąsiadki oraz seniorkę siedzącą na zewnętrznym parapecie okna. Starsza pani twierdziła, że chciała iść na spacer, a drzwi do domu były zamknięte. Dzielnicowi błyskawicznie przystąpili do działania. Jeden z policjantów wspiął się po plecach drugiego i dostał się do okna, po czym bezpiecznie zdjął staruszkę. Policjanci ustalili, że 93-latka mieszka samotnie, lecz kilka razy dziennie przychodzi do niej opiekunka, która się nią zajmuje. Kobieta została wezwana na miejsce i przejęła opiekę nad seniorką.



Na podziękowania za prawidłową reakcję zasługują również dwie mieszkanki Kęt, które widząc niebezpieczną sytuację, natychmiast powiadomiły Policję i zostały z kobietą do czasu przyjazdu dzielnicowych.

(KWP w Opolu / kp)