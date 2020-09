Sosnowieccy policjanci przejęli narkotyki o wartości blisko pół miliona złotych Data publikacji 10.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 20 kg różnego rodzaju narkotyków i składników do ich wytworzenia, a także narzędzia służące do ich produkcji zabezpieczyli sosnowieccy kryminalni podczas przeszukań pomieszczeń używanych przez trzech zatrzymanych mężczyzn. Amfetamina, MDMA, marihuana, tabletki i inne rodzaje narkotyków ukryte były na terenie kilku posesji. Sprawcom grozi 10 lat więzienia.

Policjanci już od jakiegoś czasu rozpracowywali grupę osób, która ich zdaniem mogła zajmować się wytwarzaniem i obrotem znacznymi ilościami różnego rodzaju narkotyków. We wtorek, 06.09.br., policjanci z wydziału kryminalnego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu i wywiadowcy sosnowieckiej komendy, wspierani przez przewodników z psami z Katowic i Bielska-Białej, wkroczyli równocześnie do wielu miejsc, w których mogły być przechowywane środki odurzające. Zatrzymali dwóch mieszkańców Sosnowca w wieku 32 i 33 lat oraz 33-letniego mieszkańca Czeladzi. W zajmowanych przez nich mieszkaniach i pomieszczeniach na terenie kilku posesji w Sosnowcu i Czeladzi policjanci zabezpieczyli różnego rodzaju narkotyki i półprodukty do ich wytwarzania o łącznej wartości rynkowej blisko pół miliona złotych. Zabezpieczone środki to między innymi: ponad 5 kg MDMA, blisko 3 kg gotowej amfetaminy, 8 litrów płynnej amfetaminy, z której można by wytworzyć blisko 11 kg gotowego produktu, prawie 2 kg suszu marihuany oraz dopalacze. Znaleźli także narzędzia używane w przestępczym procederze. Śledczy zabezpieczyli również na poczet przyszłych kar gotówkę w łącznej kwocie ponad 54 tys. zł.

Wobec wszystkich trzech zatrzymanych zastosowano tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi im 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)