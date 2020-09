Dwóch mężczyzn odpowie za pobicie oraz znieważenie obcokrajowców z powodu ich przynależności rasowej Data publikacji 10.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy 2 sierpnia br. w centrum Krakowa pobili oraz znieważyli na tle narodowościowym czterech cudzoziemców. Ponadto, w mieszkaniu jednego z nich policjanci znaleźli znaczne ilości narkotyków. Obaj zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu.

2 sierpnia br., około godziny 5:00, do czterech obcokrajowców stojących przed jednym z lokali w centrum miasta podeszła grupa osób, która zaczęła ubliżać i wyzywać ich z powodu przynależności rasowej. Po agresji słownej sprawcy zaczęli popychać, uderzać i kopać tych mężczyzn. Jak się później okazało, podczas ataku jeden z cudzoziemców doznał skręcenia stawu skokowego. Ucierpiał również obywatel Polski, który stanął w obronie zagranicznych gości. Dodatkowo, agresorzy zabrali telefon komórkowy należący do jednego z pokrzywdzonych. Dopiero kiedy jeden z zaatakowanych mężczyzn powiadomił telefonicznie o całym zdarzeniu Policję, agresorzy uciekli. Po kilku minutach od zgłoszenia funkcjonariusze byli już na miejscu. Poszkodowani opisali wygląd sprawców oraz przedstawili przebieg zdarzenia. Mundurowi niezwłocznie sprawdzili okolicę, jednak nikogo o podobnym rysopisie nie napotkali.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy przekazany został śledczym z Komisariatu Policji I w Krakowie oraz funkcjonariuszom z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Już następnego dnia, 3 września 2020 r., w wyniku przeprowadzonych ustaleń policjanci udali się na jedno z osiedli przy Placu Centralnym, gdzie zamieszkiwać miał jeden z agresywnych mężczyzn. Na miejscu funkcjonariusze zastali 28-latka. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci natrafili na ponad 65 gramów mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki. Tego samego dnia, w mieszkaniu w rejonie Grzegórzek kryminalni zatrzymali również 24-latka biorącego udział w zdarzeniu. Po przeprowadzonych czynnościach obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Zatrzymani odpowiedzą za udział w pobiciu, publiczne znieważenie i stosowanie przemocy w stosunku do innych osób z powodu ich przynależności rasowej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby, żądanie korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy oraz jej uszkodzenie. Starszy z nich usłyszał dodatkowo zarzut posiadania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. 28-latkowi grozi 10 lat więzienia, natomiast jego młodszy kolega może trafić do zakładu karnego na 8 lat. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt.

(KWP w Krakowie/js)