Zaginięcie 5-latka nad jeziorem Lubiąż – ćwiczenia Policji i innych służb ratunkowych Data publikacji 10.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie gminy Lubniewice przeprowadzone zostały ćwiczenia sztabowe, których głównym celem było doskonalenie zasad współdziałania Policji, WOPR-u, Straży Leśnej oraz innych służb ratunkowych. Tegoroczny scenariusz postawił funkcjonariuszy przed poważnym wyzwaniem odnalezienia 5-letniego dziecka, które podczas chwilowej nieuwagi rodziców oddaliło się z plaży w nieznanym kierunku.

9 września br., tuż po godzinie 8.00 do Posterunku Policji w Lubniewicach zgłasza się roztrzęsiona kobieta, która informuje mundurowych o zaginięciu jej 5-letniego synka. Dziecko podczas chwilowej nieuwagi rodziców samowolnie oddaliło się z plaży nad jeziorem Lubiąż. Matka nie była w stanie określić kierunku, w jakim mógł udać się chłopiec. Brzmi przerażająco? Niestety takie scenariusze często pisze samo życie. Rola Policji i innych służb ratunkowych jest tutaj kluczowa, dlatego tak ważne jest ciągłe doskonalenie zasad współdziałania. Aby były one jak najbardziej efektywne niezbędne jest przeprowadzanie ćwiczeń. To właśnie podczas symulacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego możliwe jest wypracowywanie algorytmów działania i wyciągnie wniosków. Kiedy niebezpieczeństwo jest realne, nie ma już na to czasu – każda sekunda jest bezcenna. Tegoroczny scenariusz obejmował ogłoszenie alarmu dla całego stanu osobowego jednostki. Zadaniem mundurowych oraz Straży Leśnej było przeczesanie jak największej powierzchni lasu w poszukiwaniu chłopca. Na lądzie działał również policyjny pies Oskar wraz ze swoim przewodnikiem. Ponadto do akcji ruszyli funkcjonariusze Sezonowego Posterunku Wodnego w Lubniewicach przy wsparciu ratowników WOPR. Dzięki nowej policyjnej łodzi SPORTIS, możliwe było opatrolowanie newralgicznych punktów jeziora w bardzo krótkim czasie. Ćwiczenia zakończyły się odnalezieniem całego i zdrowego chłopca. W ocenie dowódcy operacji przeprowadzone ćwiczenia cechował przede wszystkim profesjonalizm, a także wzorowa współpraca służb ratowniczych, która jest gwarantem bezpieczeństwa dla wszystkich osób wypoczywających nad wodą.

Przypominamy, iż podczas tegorocznego sezonu letniego doszło do kilku sytuacji, podczas których mundurowi wykazali się ogromnym zaangażowaniem i doświadczeniem. Połączenie tych cech z wysokim poziomem współpracy m.in. właśnie ze Strażą Leśną i WOPR-em przyczyniło się do uratowania życia ludzkiego:

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim/kpa)