Policjant po służbie zatrzymał kierującego będącego pod wpływem narkotyków Data publikacji 10.09.2020

9 września br., około godz. 18:00, funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej jadąc z rodziną ul. Jana Pawła II w kierunku ul. Słonecznej w Tarnowie zauważył dziwnie zachowującego się kierującego, który wyjechał fiatem z drogi podporządkowanej zmuszając tym samym policjanta do gwałtownego hamowania. Widząc kolejne niebezpiecznie manewry wykonywane przez kierującego fiatem zrównał się z nim i pokazał mu gest do zatrzymania, co skutkowało próbą zepchnięcia na pas zieleni samochodu, którym poruszał się dąbrowski policjant. Po przejechaniu około 500 m i wyprzedzeniu niebezpiecznego kierowcy policjant wysiadł z samochodu i zatrzymał mężczyznę. W tym czasie nadjechał drugi z funkcjonariuszy dąbrowskiej Policji i pomógł koledze z jednostki zapobiec ewentualnej próbie ucieczki pirata drogowego.

Kierowca fiata w rozmowie z policjantami raz był pobudzony, a po chwili stawał się spokojny, nielogicznie też formułował myśli. Na miejsce został wezwany patrol z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, który zbadał 39-latka na zawartość alkoholu w organizmie. Okazało się, że był trzeźwy. Późniejsze badanie narkotestem wykazało jednak w jego organizmie narkotyki. Zatrzymany został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do badań laboratoryjnych.

39-latek za jazdę pod wpływem środków odurzających stracił prawo jazdy. Kierowcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP w Krakowie/js)