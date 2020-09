Policjanci pilotowali do szpitala samochód z rodzącą kobietą Data publikacji 10.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Na sygnałach pilotowali do szpitala samochód, którego pasażerka zaczęła rodzić.

Do całej sytuacji doszło w nocy z wtorku na środę, z 08 na 09.09.br., na drodze krajowej nr 12. W miejscowości Gózd policyjny radiowóz zatrzymał zdenerwowany mężczyzna i wyjaśnił, że jak najszybciej musi dostać się z rodzącą żoną do szpitala. Policjanci błyskawicznie podjęli decyzję o pilotażu samochodu do szpitala. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe w radiowozie i eskortowali samochód do szpitala w Lipsku. Dzięki temu szybko i bezpiecznie kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

Krótko po tym, na świat przyszła śliczna dziewczynka - Julka, a jej tata przysłał podziękowania dla radomskich policjantów za pomoc.

(KWP w Radomiu / mk)