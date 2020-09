Poszukiwany listem gończym fałszywy policjant zatrzymany przez wyszkowskich kryminalnych Data publikacji 10.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki profesjonalnym i sprawnym działaniom kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie odpowiedzialności nie uniknie 43-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i podszywanie się pod mundurowych. Teraz za swoje postępowanie najbliższe lata spędzi za kratami zakładu karnego.

Wśród wielu różnych czynności policyjnych, które na co dzień wykonują policjanci, jest również zatrzymywanie osób poszukiwanych. Wyszkowscy funkcjonariusze ustalili, że na terenie miasta przebywa mężczyzna, który jest poszukiwany listem gończym. Policjanci ustalili miejsce jego obytu i wczoraj, 09.09.br., przystąpili do jego zatrzymania. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony szybką akcją mundurowych. Przewieziono go do komendy, skąd po czynnościach został doprowadzony do zakładu karnego.

43-latek z Wyszkowa został skazany przez sąd na karę pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzanie w błąd co do tożsamości oraz podszywanie się pod policjanta.

Po raz kolejny zaangażowanie wyszkowskich policjantów spowodowało, że osoby poszukiwane nie unikną odpowiedzialności karnej. Wyszkowski Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób prowadzi w ciągu roku poszukiwania około 20 osób zaginionych, około 40 osób poszukiwanych listami gończymi i ponad 80 osób poszukiwanych do spraw kryminalnych.

(KWP w Radomiu / mw)