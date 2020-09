Sprawcy zuchwałego napadu w rękach kryminalnych Data publikacji 10.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z IV Komisariatu Policji przy współpracy z funkcjonariuszami Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców KMP w Łodzi zatrzymali 2 osoby podejrzane o zuchwały napad na lokatorów kamienicy usytuowanej w centrum miasta. W ręce kryminalnych wpadł również zleceniodawca przestępczego „przedsięwzięcia”, podejrzewany również o handel narkotykami.

Policjanci z IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi,18 sierpnia br. otrzymali zgłoszenie dotyczące napaści na 40-letniego mężczyznę oraz jego partnerkę. Do zdarzenia miało dojść w lokalu znajdującym się centrum miasta w godzinach wieczornych. Z relacji zgłaszającego wynikało, że dwóch sprawców używając siły fizycznej, uderzając i podduszając napadniętego oraz jego partnerkę, skradło z mieszkania kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawcy bezpośrednio po popełnieniu rozboju oddalili się z miejsca zamieszkania pokrzywdzonych. Sprawa zuchwałej napaści trafiła w ręce kryminalnych z IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi. Policjanci krok po kroku analizowali gromadzony materiał dowodowy i przesłuchiwali świadków. Sprawdzeniu poddany został również monitoring miejski. Złożone czynności o charakterze operacyjnym naprowadziły stróżów prawa do zleceniodawcy przestępczego procederu. Okazał się nim być 26-letni mieszkaniec Łodzi, który został zatrzymany już na drugi dzień po zgłoszeniu przestępstwa. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny odnaleziono 30 gramów syntetycznego haszyszu. Prowadzone działania pozwoliły dodatkowo na dotarcie do osoby, która zaopatrywała się w środki odurzające od zatrzymanego. Mężczyzna po przedstawieniu mu zarzutów dotyczących zlecenia rozboju oraz handlu narkotykami został aresztowany przez sąd na 3 miesiące na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie. Na dalszym etapie prowadzonej sprawy 26 sierpnia 2020 roku policjanci dotarli do kolejnej osoby podejrzanej o udział w rozboju. Zaskoczony 27-letni mieszkaniec dzielnicy Bałuty, po usłyszeniu zarzutów, został również tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zwieńczeniem działań policjantów było dotarcie do 28-letniego mieszkańca Łodzi, który ukrywał się na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego również i on brał udział w najściu na mieszkanie. Mężczyzna powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednej z łódzkich drużyn piłkarskich został zatrzymany przy ścisłym współdziałaniu funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego IV Komisariatu KMP w Łodzi oraz Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców KMP w Łodzi. Mężczyzna usłyszał zarzut współsprawstwa w rozboju, a jego dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd. Zatrzymane osoby były w przeszłości notowane za podobne przestępstwa. Za popełnienie przestępstwa rozboju grozić im może teraz nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 26-latkowi, któremu przedstawiony został zarzut handlu narkotykami grozić może za taki czyn nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)