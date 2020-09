XXVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego z udziałem policjantów Data publikacji 10.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tradycyjnie jak co roku kielecki ośrodek wystawienniczy gości wystawców przemysłu obronnego z całego świata. Choć w cieniu pandemii i zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, targi MSPO cieszą się dużym zainteresowaniem. Dziś prezentowany sprzęt oglądał szef Polskiej Policji insp. gen. Jarosław Szymczyk wraz ze swoim zastępcą nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Agatą Malasińska-Nagórny.

Targi MSPO to jedno z najważniejszych wydarzeń przemysłu obronnego, które co roku przyciąga do Kielc kilkanaście tysięcy osób nie tylko z kraju, ale także z zagranicy. Tradycyjnie udział w przedsięwzięciu biorą również świętokrzyscy policjanci m.in. dbając o bezpieczeństwo. Dziś, 10.09.br., prezentowanemu sprzętowi przyglądał się Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoim zastępcą nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Agatą Malasińska-Nagórny, która na co dzień dba m.in. o wyposażenie oraz sprzęt świętokrzyskich policjantów.

Szef polskich policjantów odwiedził stanowisko, gdzie prezentowany był śmigłowiec Bell 407 GXi. Tego typu sprzęt jest coraz częściej wykorzystywany w naszej służbie, chociażby do poszukiwania osób zaginionych, czy w działaniach pościgowych za niebezpiecznym przestępcą. Choć w cieniu pandemii oraz przy dużym rygorze sanitarnym w kieleckim ośrodku wystawienniczym można było zobaczyć m.in. nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, różnego rodzaju broń, a także niespotykane na co dzień wozy bojowe.

Nasza obecność na tego typu wydarzeniach jest obowiązkowa, gdyż praktycznie co roku wprowadzane są w naszej służbie innowacje służące funkcjonariuszom oraz zwiększające bezpieczeństwo w Polsce.

(KWP w Kielcach)