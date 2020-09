Odpowiedzą za paserstwa akcyzowe i wprowadzanie do obrotu kontrabandy Data publikacji 10.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi działając na podstawie postanowień prokuratorskich zatrzymali 7 osób podejrzanych o przestępstwa akcyzowe. Oszacowane uszczuplenie skarbu państwa wynikające z niezapłaconej akcyzy wyniosło ponad 3 miliony złotych. Podejrzanym grożą kary do 3 lat pozbawienia wolności i wysokie grzywny.

Policjanci od pewnego czasu analizowali przypadki wprowadzania na rynek powiatu kutnowskiego papierosów i tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Starannie gromadzony materiał dowodowy wskazywał, że proceder produkcji i dystrybucji znajduje się na lokalnym terenie. Prowadzone ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy do siedmiu osób, które zajmowały się wspomnianym procederem. 8 września 2020 roku w rękach stróżów prawa znalazło się 5 mężczyzn w wieku od 39 do 74 lat a także dwie kobiety w wieku 33 i 43 lat. Policjanci w wyniku przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych zabezpieczyli nabijarki, pakowarki a także gilzy i opakowania do produkcji papierosów znanych marek. Poczynione ustalenia wskazują, że część osób zajmowała się produkcją wyrobów tytoniowych a pozostali rozprowadzaniem kontrabandy na lokalne rynki. Ich działalność mogła uszczuplić skarb państwa nawet na ponad 3 miliony złotych. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym prokuratorskich zarzutów dotyczących wprowadzania do obrotu i produkcji wyrobów akcyzowych z pominięciem należnych podatków. Pięć osób zostało objętych policyjnymi dozorami. Podejrzanym grożą kary do 3 lat pozbawienia wolności a także wysokie grzywny oraz przepadek przedmiotów służących do produkcji.