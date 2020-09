Poszukiwany nożownik zatrzymany przez policjantów Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dobra współpraca funkcjonariuszy wydziału dw. z przestępczością pseudokibiców j oraz policjantów łódzkiej komendy miejskiej, doprowadziła do zatrzymania 50-latka poszukiwanego, w celu odbycia kary za popełnienie oszustwa. Mężczyzna był już wcześniej notowany za inne przestępstwa a powiązany jest ze środowiskiem pseudokibiców jednej z łódzkich drużyn. Jak ustalili kryminalni, miesiąc wcześniej dopuścił się również napaści z użyciem noża na młodą kobietę . Do zdarzenia doszło w centrum miasta.

9 sierpnia 2020 roku, funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców ustalili przypuszczalne miejsce pobytu mężczyzny ukrywającego się przed organami ściągania. 50-latek poszukiwany był w celu odbycia kary pozbawienia wolności za popełnienie oszustwa. Przy okazji, analizując sprawę napaści na młodą kobietę w centrum miasta, stróże prawa ustalili, że ta sama osoba najprawdopodobniej odpowiedzialna jest również i za ten czyn. Jak wynikało z materiałów prowadzonego dochodzenia, 17 sierpnia 2020 roku na ulicy Piotrkowskiej młoda łodzianka, która stanęła w obronie swojej koleżanki zaczepianej przez nieznanego mężczyznę, została przez niego zaatakowana nożem. Kobieta z niezagrażającymi życiu ranami ciętymi brzucha i rąk trafiła do szpitala. Policjanci dysponując tymi informacjami, pojechali do ustalonego miejsca zamieszkania 50-latka. W mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze zabepieczyli rózne przedmioty, m.in. nóż, którym okaleczono kobietę. Podejrzany został zatrzymany pomimo tego, że konsekwentnie nie przyznawał się do tego ataku.

Ostatecznie zebrany materiał dowodowy oraz zeznania świadków pozwoliły na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów uszkodzenia ciała w warunkach recydywy, za co grozić mu może nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności. Decyzją sądu na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Łodzi-Śródmieście, mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Łodzi / mw)