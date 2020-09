Policjanci spełnili marzenie 4-letniego Jasia Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na co dzień pilnują ładu i porządku na terenie powiatu nowosolskiego, chroniąc i służąc jego mieszkańcom, ale również potrafią spełniać marzenia. 4-letni Jaś Piórkowski przekonał się, że warto czekać, bo nowosolscy policjanci na pewno przyjadą i pomogą.

W czwartek, 10 września 2020 r., lubuska policyjna maskotka - tygrysek „LUPO” wraz z funkcjonariuszami przekazała całe mnóstwo nakrętek, które trafią teraz do recyclingu, a pozyskane środki finansowe pomogą chłopcu w walce z chorobą. Jaś choruje na trakcyjne odwarstwienie siatkówki lewego oka, silny astygmatyzm i postępującą wadę prawego oka. Jedynym sposobem ratowania wzroku jest intensywna i ciągła rehabilitacja. Niestety jest ona bardzo kosztowna.

Mama Jasia Piórkowskiego nie przypuszczała, że choroba jej syna „pozwoli” na nietypowe a zarazem niesamowite spotkanie. Jaś uwielbia służby mundurowe, ale do tej pory nie miał okazji bliżej zaprzyjaźnić się z osobami stojącymi na straży bezpieczeństwa. Policjanci ruchu drogowego aspirant Krzysztof Fidler i aspirant Sebastian Mucha sprawili ogromną niespodziankę małemu chłopcu, pokazując mu policyjny radiowóz i specjalistyczny sprzęt. Funkcjonariusze opowiadali czym zajmują się podczas pełnienia służby. Maluch mógł spełnić swoje marzenie i być przez chwilę policjantem w towarzystwie prawdziwych mundurowych. Radość była przeogromna. Na koniec spotkania uśmiechnięty Jaś otrzymał drobne upominki i łakocie.

Policjanci zachęcają wszystkich do tego, aby nie wyrzucać plastikowych nakrętek do kosza, ale je zbierać, aby potem przekazać w wyznaczonym miejscu. Nadchodząca jesień, to również możliwość oddawania do skupu kasztanów. Dwie strony skorzystają na tym „interesie” – Jaś Piórkowski otrzyma pieniądze na kosztowną rehabilitację, a zwierzęta będą dokarmione, dostając pożywne jedzenie. Cel akcji jest bowiem szczytny - pomoc i wsparcie w walce z chorobą Małego Jaśka.

