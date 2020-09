Niebezpieczne treści i kontakty w sieci – ich autorzy w rękach płockich policjantów Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodym ludziom trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez Internetu. Niestety brak kontroli nad treściami z jakimi spotykają się dzieci w Internecie może prowadzić do poważnych zagrożeń wynikających chociażby z kontaktów z osobami, które nie mają dobrych intencji. A przekonała się o tym młoda płocczanka, z którą poprzez komunikatory internetowe, kontakt nawiązywali mężczyźni prezentujący m.in. treści pornograficzne. Autorzy tych treści szybko zatrzymani zostali przez płockich policjantów i już usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Kontakt dzieci i młodzieży ze szkodliwymi materiałami umieszczonymi w Internecie powoduje wystąpienie wysokiego poziomu negatywnych emocji oraz zaburzenie prawidłowego rozwoju. Niestety wielu rodziców nie rozmawia z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci bądź nie porusza tematu niebezpiecznych treści. Aby uświadamiać o zagrożeniach czyhających w sieci, policjanci na terenie miasta jak i powiatu płockiego prowadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Poza działaniami edukacyjnymi, płoccy policjanci na postawie zarówno ustaleń własnych jak i zawiadomień, które wpłynęły do jednostki, prowadzą postępowania w sprawach dotyczących niewłaściwych, niezgodnych z prawem zachowań wobec małoletnich.

Tylko w tym roku mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Płocku zatrzymali kilkunastu mężczyzn, którzy poprzez komunikatory internetowe, prezentowali treści pornograficzne jak i nakłaniali małoletnią poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego. Zarzuty usłyszało już 18 mężczyzn w wieku od 29 do 55 lat, zamieszkujących na terenie całej Polski. Część z nich przyznała się do stawianych zarzutów a wobec zatrzymanych prokuratura zastosowała dozór policyjny . Do sądu skierowanych zostało już kilka aktów oskarżenia. Mężczyznom grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Płoccy policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób, które za pośrednictwem komunikatorów internetowych nawiązują kontakty z małoletnimi i prezentują im treści pornograficzne lub nakłaniają do obcowania płciowego. Jednocześnie mundurowi kierują apel do rodziców o prowadzenie rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa w sieci oraz o uczulanie ich na zawieranie kontaktów z obcymi osobami.

(KWP w Radomiu)