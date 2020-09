Policyjna eskorta po zastrzyk ratujący życie Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ani chwili nie zwlekali mundurowi ze strzeleckiej drogówki, kiedy kierująca osobówką zatrzymała się i poprosiła o pomoc w związku ze złym stanem zdrowia. Mdlejąca kobieta wymagała pilnej pomocy medycznej, dlatego liczyła się każda minuta. Policjanci szybko i bezpiecznie przewieźli, a potem przekazali kobietę do najbliższej placówki medycznej, gdzie została udzielona jej niezbędna pomoc.

Policyjna służba bywa nieprzewidywalna. Każdego dnia policjanci wkładając niebieski mundur muszą spodziewać się sytuacji, które wymagają od nich dużej empatii, opanowania i przede wszystkim profesjonalizmu. Z całą pewnością tymi cechami wykazali się aspirant sztabowy Łukasz Niezborała i sierżant sztabowy Ewelina Świątkowska z Wydziału Ruchu Drogowego strzeleckiej komendy.

Funkcjonariusze we wtorek, 8 września 2020 r., czuwali nad bezpieczeństwem na drodze krajowej nr 22. W trakcie kontroli prowadzonych w miejscowości Przyłęg podjechała do nich i zatrzymała się kierująca BMW. Policjanci byli trochę zdziwieni, ponieważ kobieta jechała prawidłowo i nie dawali jej żadnych sygnałów do zatrzymania. Okazało się, że za kierownicą auta siedziała 37-latka, która w czasie jazdy źle się poczuła i poprosiła mundurowych o pomoc. Sytuacja była poważna bo kobieta poinformowała, że ma problemy ze zdrowiem i musi pilnie otrzymać lek w formie zastrzyku. Policjanci nie czekali ani chwili. Przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych szybko i bezpiecznie przewieźli kobietę do najbliższej placówki medycznej, gdzie udzielona została jej niezbędna pomoc medyczna. Wiemy również, że wszystko zakończyło się dobrze i kobieta wraca do zdrowia. Na dowód swojego uznania dla funkcjonariuszy, 37-latka skierowała specjalne podziękowania do szefa strzeleckich policjantów inspektora Tomasza Zgirskiego.

Mimo, że Policja jest służbą, której głównym zadaniem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, to każdy podobny przypadek kiedy mundurowi są w stanie skutecznie pomagać daje mnóstwo satysfakcji i motywacji do dalszej służby.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)