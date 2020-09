Porozumienie dla cyberbezpieczeństwa naszych finansów Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta oraz dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Opolu prof. Paweł Frącz podpisali porozumienie o współpracy. Dotyczy ono prowadzenia wspólnych przedsięwzięć związanych z cyberzagrożeniami, bezpieczeństwem w sieci oraz bezpieczeństwem finansowym w kontekście bankowości elektronicznej. W ramach wspólnych akcji policjanci oraz pracownicy NBP będą między innymi prowadzić szkolenia oraz wykłady.

Porozumienie zostało podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadisnp. Jarosława Kaletę oraz dyrektora NBP Oddziału Okręgowego w Opolu prof. Pawła Frącza. Głównym celem jest promocja i upowszechnianie bezpiecznych zasad korzystania z bankowości elektronicznej oraz informowanie, jak nie stać się ofiarą przestępstwa o charakterze oszustwa bankowego.

W ramach wspólnych akcji policjanci oraz pracownicy NBP przeprowadzą serię zajęć dla młodzieży ze szkół średnich na Opolszczyźnie. Lekcje dotyczyć będą obszaru cyberzagrożeń, bezpieczeństwa w sieci oraz bezpieczeństwa finansowego w kontekście bankowości elektronicznej. Dla policjantów będzie to również okazja, by uczulić młodych ludzi na oszustwa metodą "na wnuczka". Bardzo często okazuje się, że to wcześniejsza rozmowa z bliskimi uchroniła seniorów przed intrygą przestępców.

W ramach porozumienia, pracownicy NBP przeszkolą również policjantów w zakresie rozpoznawania autentyczności pieniędzy. Szkolenie dotyczyć będzie znaków polskich jak i walut zagranicznych. Z kolei policjanci będą prowadzić szkolenia z zakresu postępowania w wypadku napadu rabunkowego, sytuacji zakładniczej lub działań kontrterrorystycznych.