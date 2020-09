Policjanci zabezpieczyli ponad 10 tys. porcji narkotyków i prawie 300 tabletek ecstasy Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sąd Rejonowy w Oławie zastosował, jako środek zapobiegawczy, trzymiesięczne areszty wobec dwóch mieszkańców Oławy podejrzanych o posiadanie znacznej ilości narkotyków i handel nimi. W miejscu zamieszkania podejrzanych policjanci zabezpieczyli 5 tys. porcji handlowych marihuany, 5,5 tys. amfetaminy i 294 sztuki tabletek ecstasy. Za popełnione przestępstwo młodym mieszkańcom Oławy może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Zatrzymanie dwóch młodych dilerów narkotykowych to efekt doskonałej pracy oławskich policjantów. 5 września br. policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej samochód, którym kierował 20-latek. Podczas czynności kontrolnych ujawnili przy nim niewielką ilość amfetaminy. To było przyczyną jego zatrzymania i osadzenia w policyjnym areszcie. W miejscu zamieszkania zatrzymanego policjanci ujawnili i zabezpieczyli 2 tysiące porcji handlowych amfetaminy. W toku przeprowadzonych czynności procesowych z podejrzanym 20-latkiem, policjantom udało się ustalić od kogo podejrzany nabył narkotyki. W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali 21-letniego mieszkańca Oławy, u którego w trakcie sprawdzenia mieszkania znaleźli 5 tys. porcji marihuany, 3,5 tys. amfetaminy i 294 sztuki tabletek ecstasy. Policjanci zabezpieczyli narkotyki, a ich właściciela, 21-letniego oławianina, osadzili w policyjnym areszcie.

Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu podejrzanym zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków i handel nimi. Jeden z podejrzanych w okresie ostatnich dwóch lat sprzedawał systematycznie marihuanę i amfetaminę co najmniej dziesięciu osobom.

Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mk)