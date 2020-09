Trzeci ze sprawców napadu na kantor w rękach policjantów Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Boguszowscy policjanci przy wsparciu wałbrzyskich funkcjonariuszy w wyniku pracy operacyjnej zatrzymali trzeciego ze sprawców usiłowania napadu na kantor, do którego doszło pod koniec lipca tego roku w Golińsku. Nastolatek od momentu popełnienia czynu karalnego ukrywał się poza granicami naszego kraju. Po wykonanych czynnościach trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań w Legnicy. O jego losie zadecyduje sąd dla nieletnich.

Do zdarzenia doszło 25 lipca br. w Golińsku. Sprawcy wtargnęli do kantoru wymiany walut i próbowali go obrabować. Jeden z mężczyzn rzucił cegłówką w szybę osłaniającą stanowisko kasjera. Szkło na szczęście się nie rozbiło. Następnie młodzi mężczyźni próbowali wyważyć drzwi do pomieszczenia. To także im się nie udało. Zniechęceni, ostatecznie wsiedli do samochodu zaparkowanego obok budynku i uciekli.

W toku przeprowadzonych czynności boguszowscy policjanci już po kilku godzinach ustalili dane personalne podejrzanych. 18-letni mieszkaniec Wałbrzycha trafił w ręce funkcjonariuszy jeszcze tego samego dnia. Drugi mężczyzna - 22-letni wałbrzyszanin - wpadł w ręce mundurowych po kolejnych 24 godzinach.

Pozytywnie zakończyły się również poszukiwania trzeciego ze sprawców - 16-latek po nieudanym napadzie na przygraniczny kantor, uciekł do Czech i tam się ukrywał. Ostatecznie dzięki współpracy strony czeskiej ze stroną polską został zatrzymany wczoraj, 10.09.br., po południu.

Przypomnijmy, że najstarszy ze sprawców decyzją Sądu Rejonowego w Wałbrzychu został już tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Obu pełnoletnim wałbrzyszanom za usiłowanie rozboju grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 12. O losie 16-latka zadecyduje sąd dla nieletnich.

(KWP we Wrocławiu/ mw)