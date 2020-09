Chcieli oszukać portal aukcyjny na blisko 150 tys. złotych Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Gubina zakończył sprawę przeciwko dwóm osobom podejrzanym o to, że na jednym z portali aukcyjnych, wykorzystując różne konta sprzedających i kupujących oraz programy promocyjne oferowane przez ten portal umożliwiające darmową wysyłkę, przeprowadzali fikcyjne transakcje kupna-sprzedaży otrzymując w ten sposób nienależny zwrot opłat z tytułu dostawy. Straty jakie poniósł portal aukcyjny wynoszą blisko 150 tys. złotych. Akt oskarżenia wpłynął już do sądu.

W marcu ubiegłego roku, Komisariat Policji w Gubinie otrzymał zgłoszenie, że na jednym z portali aukcyjnych doszło najprawdopodobniej do wyłudzenia pieniędzy. Sprawa przydzielona została policjantowi zajmującemu się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, który pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze zebrał materiał dowodowy umożliwiający przedstawienie zarzutów 35-letniemu mężczyźnie i 24-letniej kobiecie. Są oni podejrzewani o to, że w okresie od marca 2018 roku do lutego 2019 roku w Gubinie na jednym z portali aukcyjnych po uprzednim założeniu na nieprawdziwe dane osobowe 39 kont sprzedających, do których przypisywali rachunki bankowe o różnych numerach, wykorzystali niezgodnie z regulaminem funkcjonalność programów promocyjnych umożliwiających darmową wysyłkę. Następnie przy wykorzystaniu założonych fikcyjnych kont kupujących, przeprowadzili niemal 9800 pozornych transakcji kupna-sprzedaży tj. bez wysyłania towaru, otrzymując w ten sposób nienależny zwrot opłat z tytułu dostawy. W toku postępowania zabezpieczono sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe używane w oszukańczym procederze. Ponadto zablokowano środki na rachunkach bankowych, wykorzystywane przez podejrzanych, na których znajdowało się około 21 tys. zł. Straty jakie poniósł portal aukcyjny to blisko 150 tys. złotych.

Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął już do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / mk)