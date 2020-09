Po dokonanych oszustwach ponownie wrócili do Lublina. Wpadli w ręce policjantów na obwodnicy miasta Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy policjanci zatrzymali na obwodnicy miasta dwóch mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 19 i 21 lat, którzy w poniedziałek dokonali kilku oszustw metodą „na policjanta Centralnego Biura Śledczego”. Pokrzywdzeni stracili łącznie blisko 30 tys. złotych. Tylko w tym roku dzięki ustaleniom policjantów z KMP w Lublinie za tego typu oszustwa zatrzymano 11 osób i odzyskano ponad 200 tys. złotych.

W poniedziałek dwoje mieszkańców Lublina podło kolejnymi ofiarami oszustw metodą „na policjanta Centralnego Biura Śledczego”. Pokrzywdzeni uwierzyli w historię fałszywego inspektora, który twierdził, że w obiegu są fałszywe banknoty i istnieje konieczność sprawdzenia zgromadzonych przez nich oszczędności po numerach seryjnych. Przekazane pieniądze miały być sprawdzone przed blokiem i po chwili oddane. Oczywiście po przekazaniu gotówki nikt już do zgłaszających nie powrócił. Pokrzywdzeni łącznie stracili blisko 30 tysięcy złotych.



Sprawą od razu zajęli się lubelscy policjanci. Funkcjonariusze przeglądali kolejne monitoringi i gromadzili dowody mogące nakierować ich na sprawców. Policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością przeciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie bardzo szybko wpadli na trop sprawców i ustalili jakim samochodem przyjechali do Lublina.

Cały czas trwały czynności operacyjne, które przyniosły swoje efekty w środę. Policjanci otrzymali informację, że pojazd ponownie wjechał do Lublina i sprawcy mogą chcieć dokonać kolejnych oszustw. W tym czasie u dyżurnego rozdzwoniły się telefony od mieszkańców miasta, którzy zgłaszali próby wyłudzenia. W działania bardzo szybko zaangażowano kolejne patrole. Ustawiono posterunki na drogach wyjazdowych. Efektem szybkiej i zdecydowanej akcji było zatrzymanie sprawców na obwodnicy Lublina przez patrol z Oddziału Prewencji. W pojeździe policjanci odnaleźli kilkanaście telefonów komórkowych oraz pałki i noże.



Mężczyźni w wieku 19 i 21 lat usłyszeli na razie dwa zarzuty dotyczące zdarzeń z poniedziałku. Policjanci badają kolejne sprawy z którymi mogą mieć związek. Dzisiaj obaj zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie będą składać wyjaśnienia. Śledczy wnioskują o tymczasowe areszty.



Zatrzymanie mieszkańców województwa mazowieckiego to już kolejna rozwiązana sprawa przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. W tym roku funkcjonariusze do tego typu zatrzymali już 11 osób i odzyskali ponad 200 tys. złotych.



Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia.

komisarz Kamil Gołebiowski